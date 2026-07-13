استاندار یزد به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در نشستی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه مهمترین اولویت‌ها و چالش‌های این دانشگاه را در حوزه‌های منابع انسانی، پرستاری و توسعه زیرساخت‌های عمرانی بررسی کردند.

دیدار استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدار استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی استاندار یزد به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در نشستی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه مهمترین اولویت‌ها و چالش‌های این دانشگاه را در حوزه‌های منابع انسانی، پرستاری و توسعه زیرساخت‌های عمرانی بررسی کردند.

پیگیری مطالبات دانشگاه در حوزه منابع انسانی و پرسنلی، از جمله محور‌های اصلی این دیدار بود. در این بخش راهکار‌های تسریع در رفع چالش‌های موجود و بهبود وضعیت نیروی انسانی دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست، دغدغه‌ها و مشکلات حوزه پرستاری به وزیر بهداشت منتقل شد. مسائل مرتبط با نیروی انسانی، شرایط کاری و نیاز‌های جامعه پرستاری از جمله موضوعاتی بود که با هدف برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت خدمات پرستاری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی در مراکز درمانی مطرح شد.

تأمین اعتبارات عمرانی دانشگاه نیز از دیگر محور‌های مهم این دیدار بود. در این زمینه، بر ضرورت تکمیل طرح‌های در دست اجرا، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی و همچنین ارتقای کیفیت ارائه خدمات سلامت تأکید شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این دیدار، پس از استماع گزارش ارائه‌شده، عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در دولت فعلی را شایسته تقدیر دانست و بر حمایت از این دانشگاه در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.