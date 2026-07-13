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رئیس دانشگاه بینالمللی سوره و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از نقش راهبردی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) در نوزایی هنر ایران یاد کرد و تحولات چهار دهه اخیر را حاصل نگاه نظاممند ایشان به نهادسازی فرهنگی و ارتقای جایگاه هنر در حکمرانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمدحسین ساعی در نشست مجازی «هنر به مثابه مسئله راهبردی» که به همت دبیرخانه مکتب هنر رضوی مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و با همکاری دانشگاه بینالمللی سوره و دانشگاه هنر ایران برگزار شد، به بررسی نقش امام شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) در گسترش و توسعه هنر در ایران پرداخت.
وی با اشاره به شرایط سوگواری امت اسلامی در پی شهادت رهبر انقلاب (ره)، اظهار کرد: برگزاری چنین نشستهایی ادای دِینی به اندیشه و میراث ماندگار ایشان است و میتواند زمینه تبیین و استمرار مسیری را فراهم کند که به اعتقاد بسیاری، مسیر عزت، پیشرفت و بالندگی ایران اسلامی بوده است.
ساعی با اشاره به آمارهای حوزه هنر، کارنامه جمهوری اسلامی را «فوقالعاده پربار» توصیف کرد و گفت: شمار دانشجویان رشتههای هنری، تولیدات سینمایی، سالنهای تئاتر، آموزشگاههای هنری، حضور بانوان در عرصه هنر و همچنین ثبت آثار فرهنگی و تاریخی ایران در مجامع بینالمللی، در مقایسه با پیش از انقلاب رشد چشمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه ایران در دوره زعامت امام شهید (قدسالله نفسهالزکیه)، دورهای کمنظیر از شکوفایی هنر را تجربه کرده است، افزود: اگر بخواهیم با نگاهی تاریخی قضاوت کنیم، میتوان این دوره را نوعی «رنسانس هنری» در ایران دانست؛ دورهای که شاید تنها بتوان نمونهای نزدیک به آن را در برخی مقاطع تاریخی همچون عصر صفویه مشاهده کرد.