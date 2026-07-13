معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان آگاهی مستاجران از حقوق و تکالیف خود را عامل پیشگیری از بسیاری از اختلافات با موجر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی بیان کرد: یکی از مباحث حقوقی در این حوزه افزایش اجاره در مدت قرارداد است، طبق قانون تا زمانی که قرارداد اجاره معتبر است موجر نمی‌تواند بدون مبنای قانونی یا توافق طرفین، مبلغ اجاره یا ودیعه را افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد مکتوب مهم‌ترین پشتوانه حقوقی است، افزود: هیچ موجری حق ندارد بدون طی تشریفات قانونی، مستاجر را مجبور به تخلیه یا برای او مزاحمت ایجاد کند، در چنین مواردی، مستاجر می‌تواند از طریق مراجع قضایی از حقوق خود دفاع کند.

پورسلیمی با اشاره به دیگر مواد حقوقی مربوط به مستاجران ادامه داد: هرگونه تغییر در مبلغ اجاره، مدت قرارداد یا سایر تعهدات باید به‌صورت مکتوب و با رضایت و امضای هر ۲ طرف انجام شود.

معاون دادگستری خوزستان نگهداری صحیح از ملک را از وظایف مستاجران دانست و اظهار داشت: مستاجر موظف است از ملک مطابق عرف استفاده کند و در صورت ورود خسارت ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری، مسئول جبران آن خواهد بود.

وی با تاکید بر حل اختلافات از مسیر قانونی در صورت بروز اختلاف تصریح کرد: ابتدا گفت‌و‌گو و سازش را باید در اولویت قرار داد و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد، موضوع باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود، آگاهی از قانون، بهترین راه برای حفظ حقوق موجر و مستاجر است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از تملک و واگذاری واحد‌های مسکونی استیجاری به زوج‌های جوان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از زوج‌های جوان فاقد مسکن انجام خواهد شد.