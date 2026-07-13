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دولت پاکستان روند اخراج اتباع افغانستان فاقد مدارک قانونی را در چارچوب سیاست بازگرداندن اتباع غیرمجاز ادامه داده و تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر را به کشورشان بازگردانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»؛ مقامهای پاکستانی اعلام کردند اتباع افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، پس از شناسایی و طی مراحل قانونی، به افغانستان بازگردانده میشوند.
بر اساس آمار رسمی، تاکنون ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۱۶ تبعه افغانستان از سراسر پاکستان اخراج شدهاند که از این تعداد، ۱۳۸ هزار و ۳۴۲ نفر از ایالت پنجاب به کشورشان بازگردانده شدهاند.
وزارت کشور پاکستان اعلام کرد، در جریان عملیات شناسایی مناطق مسکونی و بازارهای ایالت پنجاب مورد بازرسی قرار میگیرد و اتباع بازداشت شده ابتدا به مراکز نگهداری موقت منتقل میشوند تا مراحل ثبت اطلاعات، اسکان موقت و هماهنگی برای بازگشت آنان انجام شود.
به گفته این نهاد، هماکنون ۳۶ مرکز نگهداری موقت در ایالت پنجاب فعال است و اتباع غیرقانونی پس از تکمیل روند اداری از طریق گذرگاه مرزی طورخم به مقامهای افغانستان تحویل داده میشوند.
وزارت کشور پاکستان پیشتر در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ با ارسال دستورالعملی به دولتهای ایالتی، فرمانداریها، پلیس و دستگاههای امنیتی، بر تشدید اجرای طرح شناسایی و اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی تأکید کرده بود.
مقامهای پاکستانی این روند را بخشی از سیاست دولت برای ساماندهی اقامت اتباع خارجی و اجرای قوانین مهاجرت عنوان کرده و از شهروندان خواستهاند موارد مربوط به اقامت غیرقانونی یا جعل اسناد هویتی را به نهادهای مسئول گزارش دهند.