بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدحسن اسماعیلپور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای حفظ آرامش بازار، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تشدید نظارتها و تعامل با دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، ادارهکل استاندارد، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی و پلیس امنیت اقتصادی، برنامههای مستمر بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی را در سراسر استان اجرا کرده است.
وی افزود: در از ابتدای امسال تا ۱۰ تیر،۲۰ گروه بازرسی برای نظارت بر مراکز عرضه، انبارها، عمدهفروشیها و خردهفروشیها تشکیل شد و با نوبتبندی نیروهای بازرسی، روند رصد بازار به صورت مستمر دنبال شد.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صمت استان عنوان کرد: تمرکز بازرسیها بر کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، روغن خوراکی، برنج، شکر، لاستیک خودرو، روغن موتور و لوازم یدکی خودرو بوده و همزمان وضعیت انبارها و شرکتهای پخش نیز برای اطمینان از کفایت موجودی کالا به طور مستمر پایش شده است.
اسماعیلپور ادامه داد: همچنین قیمت ۳۰ قلم کالای منتخب به صورت روزانه رصد و گزارش تغییرات قیمت و کمبودهای احتمالی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سایر مراجع نظارتی استان ارسال شده و نصب نرخنامه برای تمامی واحدهای صنفی نیز الزامی شده است.
وی با اشاره به عملکرد بازرسیها گفت: در این مدت ۶ هزار و ۷۷۹ مورد بازرسی انجام و ۵۹۳ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال تشکیل شد که به صورت الکترونیکی برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار کرد: بیشترین بازرسیها و پروندههای تشکیلشده مربوط به واحدهای خردهفروشی، خدماتی، توزیعی، تولیدی صنفی و شرکتهای پخش بوده و بیشتر تخلفات کشفشده شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، نداشتن پروانه کسب، ارائه نکردن فاکتور و تقلب بوده است.
اسماعیلپور با اشاره به رسیدگی به شکایات مردمی، گفت: در این مدت ۷۴۳ گزارش و شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت شد که تا کنون ۶۲۶ مورد آن رسیدگی و نتیجه به شاکیان اعلام شده و ۱۱۷ پرونده نیز در دست بررسی است.
وی همچنین از تشدید اقدامات مقابله با عرضه کالای قاچاق درسطح عرضه خبر داد و افزود: در این راستا ۹۸۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی با محوریت کالاهای سلامتمحور، دخانیات، لوازم یدکی، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک انجام شد که منجر به تشکیل هفت پرونده کشف کالای قاچاق شامل ۴۵۲ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال شد.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صمت استان تأکید کرد: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با استمرار نظارتهای میدانی، پاسخگویی به شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و همکاری با دستگاههای نظارتی، صیانت از حقوق مصرفکنندگان، جلوگیری از اخلال در بازار و برخورد قاطع با متخلفان را با جدیت دنبال خواهد کرد.