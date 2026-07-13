تشکیل بیش‌از ۵۹۰ پرونده تخلف صنفی در واحد‌های استان بوشهر

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در ۱۰۰ روز ابتدایی امسال، ۶ هزار و ۷۷۹ مورد بازرسی از واحد‌های عرضه‌کننده کالا و خدمات در سطح استان انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۵۹۳ پرونده تخلف بوده است.