به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد که کشور‌های اروپایی بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ اضافی را ثبت کرده‌اند؛ این افزایش آمار بر اثر موج گرمای بی‌سابقه‌ای رخ داد که غرب این قاره را در اواخر ژوئن فرا گرفت.

بر اساس این داده‌ها، اکثریت قریب به اتفاق این فوتی‌ها یعنی بیش از ۹ هزار نفر، افراد بالای ۶۵ سال بودند.

کارشناسان اعلام کردند: موج گرمای شدید که تقریباً از ۲۰ تا ۲۸ ژوئن ادامه داشت، بدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا بوده است. این موج گرمای شدید علاوه بر اینکه تلفات زیادی گرفت، تولید برق در این کشور‌ها را مختل کرد، به زیرساخت‌ها آسیب رساند و نظام مراقبت‌های بهداشتی را تحت الشعاع قرار داد.

لاس وسترگارد پزشک ارشد موسسه «سرم استاتنس» دانمارک گفت: ثبت این نوع مرگ و میر اضافی در این زمان از سال غیرمعمول است و توضیح علت این مرگ و میر زیاد با دلیلی جز گرمای شدید، امری دشوار است.

مرکز پایش آب و هوای «کوپرنیک» اتحادیه اروپا فاش کرد که ژوئن گذشته گرم‌ترین ماه ثبت شده در اروپای غربی بوده است.

دانشمندان معتقدند که موج گرمای اواخر ژوئن بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی که باعث افزایش و شدت امواج گرما می‌شود، «عملاً غیرممکن» بوده است.

گرمای شدید می‌تواند با ایجاد سکته گرمایی یا تشدید بیماری‌های قلبی-عروقی و تنفسی منجر به مرگ شود و افراد مسن در میان آسیب‌پذیرترین افراد قرار دارند.

در فرانسه روز یکشنبه به دلیل وجود موج گرمای شدید، برای بیش از یک سوم جمعیت این کشور وضعیت هشدار و آماده‌باش اقلیمی صادر شد که نگرانی‌هایی را در مورد گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی افزایش داده است؛ آتش‌سوزی‌هایی که می‌تواند کشور را تهدید کند.

تعداد فرانسوی‌هایی که در مناطق در وضعیت هشدار قرمز، یعنی بالاترین سطح هشدار سازمان هواشناسی فرانسه ساکن هستند، تقریباً به ۲۶ میلیون نفر رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود سومین موج گرمای شدید که طی دو ماه گذشته کشور را فراگرفته است، تا اواسط هفته آینده ادامه داشته باشد.

در همین راستا، آتش‌سوزی‌های جنگلی در روز‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته که بیشتر آنها به دلیل فعالیت‌های انسانی رخ داده است.

این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه در پیامی خطاب به مردم با یادآوری شرایط، نسبت به هرگونه «سهل‌انگاری» هشدار داد.

طبق اعلام آژانس امنیت مدنی فرانسه، این آتش‌سوزی‌ها از ابتدای سال، بیش از ۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های این کشور را سوزانده است که تقریباً دو برابر کل مساحت سوخته شده در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ است.

در آلمان آمار رسمی نشان می‌دهد که ۹۹ نفر در ماه ژوئن غرق شده‌اند که بالاترین تلفات ماهانه از زمان موج گرمای شدید است.

آلمان از جمله کشور‌هایی است که در ماه ژوئن گذشته موج گرمای شدیدی را در اروپای غربی تجربه کرده و دمای بی‌سابقه‌ای در چندین منطقه آن ثبت شده و دمای هوا در برخی مناطق آن به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

انجمن غریق نجات آلمان روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از زمان بروز موج گرمای ژوئن سال ۲۰۰۳ که در آن ۱۰۷ نفر جان باختند، این تعداد غرق‌شدگی را ثبت نکرده است و بیشتر قربانیان مردان جوان بوده‌اند.

در اسپانیا هم ۱۱ نفر در آتش‌سوزی جنگلی که در شهر لوس گالاردو، در نزدیکی شهر آلمریا در منطقه اندلس در جنوب این کشور رخ داد، جان باخته‌اند.