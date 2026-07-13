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دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و دوم تا سی و یکم تیر در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
رقیه قاضی لو، رقیه امیری (زنجان)، مهدیه روحانی، رقیه صالحی، فاطمه مولایی، نادیه بلوچی، مهسا سعادت، هستی همایونی، سیمین مظفری اطهر، فتانه پورآت (خراسان رضوی)، فاطمه مرادی (اصفهان)، زهرا حبیبی (اردبیل)، مبینا رسته (هرمزگان) و زهرا نصری (مازندران) ملی پوشانی هستند که تمرینات خود را زیر نظر آذر همایون پور و مهسا همتی مربیان تیم ملی پیگیری میکنند.
حسن پالار مشاور فنی، آیسا ارشدی روانشناس و زهره سعیدی مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند.
مرضیه بابایی سرپرستی این اردو را برعهده دارد.