پخش زنده
امروز: -
مسجد جامع بوکان برای دومین بار میزبان حضور پرشور و حماسی مردمی بود که از اقشار مختلف، از دهه نودیها تا ریشسفیدان، گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمانهای خادم شهید ملت و راه شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فضای بوکان روز گذشته رنگ و بوی ایثار و شهادت داشت. مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور در مسجد جامع، در مراسم گرامیداشت و وداع با «قائد شهید امت» صحنههایی از وحدت و انسجام ملی را به تصویر کشیدند.
ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع شهادت گفت: ما وظیفه داریم راه رهبر شهید و همه شهدای ایران اسلامی را ادامه دهیم؛ راهی که موجب عزت، سربلندی و اقتدار اسلام و کشور است.
وی افزود: در این مسیر نباید لحظهای از وحدت و انسجام ملی غافل شویم، چرا که رمز موفقیت همگان چنگ زدن به ریسمان الهی طبق آموزههای قرآنی است.
سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی نیز در این مراسم با اشاره به هوشیاری و آمادگی ملت ایران اظهار کرد: امروز ایران اسلامی با پشتوانه وحدت، یکدلی ملت و آمادگی کامل نیروهای مسلح در تمامی حوزهها، آمادهتر از هر زمان دیگری برای پاسخ قاطع و ایجاد شرمساری برای دشمنان ایران و اسلام است.
سرهنگ علی عزیزپور، فرمانده سپاه بوکان هم در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از حمایتهای همیشگی مردم از مدافعان امنیت گفت: مردم عزیز نگران هیچ موردی نباشند، چرا که فرزندانشان برای پاسداری از امنیت و آرامش آنها شبانهروز پای کار هستند و این پشتیبانیها برای ما بسیار ارزشمند و دلگرمکننده است.
خشایار صنعتی، فرماندار بوکان هم با اشاره به جوش و خروش مردم شهرستانهای جنوب استان برای بدرقه شهید خدمت افزود: مردم بوکان برای دومین بار در مسجد جامع برای وداع باشکوه با قائد شهید امت گردهم آمدند. طی این روزها شاهد شور و اشتیاق وصفناپذیر مردم مهاباد و سایر شهرها برای بدرقه شهید ایران بودیم که به شیوههای مختلف ارادت خود را به این شهید بزرگوار نشان دادند.
این مراسم که با حضور پرشور جوانان، روحانیون، بازاریان و نسلهای مختلف همراه بود، به نمادی از همبستگی ملی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد؛ حضوری که بار دیگر پیام ایستادگی بر آرمانها را به جهان مخابره کرد.