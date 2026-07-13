افزایش سهبرابری آبدهی چاه رکاوند بهشهر
آبدهی چاه رکاوند بهشهر با اجرای عملیات بهسازی و توسعه سه برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در حاشیه بازدید از چاه رکاوند خلیلشهر شهرستان بهشهر، از افزایش سهبرابری آبدهی این منبع تأمین آب شرب پس از اجرای عملیات بهسازی و توسعه خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت افزایش پایداری تأمین آب شرب و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت تأسیسات موجود، بهسازی و توسعه چاه رکاوند با رویکرد افزایش دبی استحصالی و تقویت توان تأمین آب منطقه اجرا شد.
بهزاد برارزاده افزود: آبدهی این چاه پیش از اجرای عملیات ۴ لیتر در ثانیه بود که پس از انجام اقدامات فنی و بهسازی، این میزان به ۱۲ لیتر در ثانیه افزایش یافت و ظرفیت تولید آب این منبع سه برابر شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: افزایش ۸ لیتر بر ثانیهای ظرفیت تأمین آب از چاه رکاوند، نقش مهمی در ارتقای پایداری شبکه توزیع، افزایش ضریب اطمینان تأمین آب و بهبود خدماترسانی به مشترکان خلیلشهر شهرستان بهشهر، بهویژه در زمان اوج مصرف خواهد داشت.
برارزاده گفت: بهسازی و توسعه منابع تأمین آب موجود، در کنار اجرای طرحهای توسعهای، از برنامههای مهم آبفا مازندران برای مدیریت منابع، افزایش بهرهوری تأسیسات و تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای استان است.