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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در حاشیه بازدید از چاه رکاوند خلیل‌شهر شهرستان بهشهر، از افزایش سه‌برابری آبدهی این منبع تأمین آب شرب پس از اجرای عملیات بهسازی و توسعه خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت افزایش پایداری تأمین آب شرب و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تأسیسات موجود، بهسازی و توسعه چاه رکاوند با رویکرد افزایش دبی استحصالی و تقویت توان تأمین آب منطقه اجرا شد.

بهزاد برارزاده افزود: آبدهی این چاه پیش از اجرای عملیات ۴ لیتر در ثانیه بود که پس از انجام اقدامات فنی و بهسازی، این میزان به ۱۲ لیتر در ثانیه افزایش یافت و ظرفیت تولید آب این منبع سه برابر شد.





مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: افزایش ۸ لیتر بر ثانیه‌ای ظرفیت تأمین آب از چاه رکاوند، نقش مهمی در ارتقای پایداری شبکه توزیع، افزایش ضریب اطمینان تأمین آب و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان خلیل‌شهر شهرستان بهشهر، به‌ویژه در زمان اوج مصرف خواهد داشت.





برارزاده گفت: بهسازی و توسعه منابع تأمین آب موجود، در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از برنامه‌های مهم آبفا مازندران برای مدیریت منابع، افزایش بهره‌وری تأسیسات و تأمین پایدار آب شرب شهر‌ها و روستا‌های استان است.