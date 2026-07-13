به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار نفت امروز با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شد؛ روندی که پیامد مستقیم نقض آتش‌بس از سوی آمریکا و تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس ارزیابی می‌شود.

بر اساس داده‌های منتشر شده، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با جهشی ۳ دلاری از مرز ۷۹ دلار عبور کرد و نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمیدیت) نیز با افزایش ۲ دلار و ۸۱ سنتی، به ۷۴ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید.

آشفتگی در بازار جهانی نفت، به سرعت قیمت بنزین را در آمریکا نیز صعودی کرد. میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۳ دلار و ۸۷ سنت رسیده، اما در برخی ایالتها، هر گالن تا مرز ۵ دلار و ۴۷ سنت نیز معامله می‌شود.