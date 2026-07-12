مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از توزیع بیش از ۳۰ میلیارد ریال تجهیزات اطفای حریق بین ادارات منابع طبیعی ۱۰ شهرستان استان خبر داد و گفت: از ابتدای فصل حریق تاکنون، تعداد آتش‌سوزی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۳ درصد و سطح عرصه‌های دچار حریق ۸۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شریفی‌پور در مراسم اهدای تجهیزات اطفای حریق اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه، تجهیزات انفرادی و گروهی شامل آتش‌کوب، دمنده، کوله‌پشتی اطفای حریق و سایر اقلام مورد نیاز با اعتباری بیش از ۳۰ میلیارد ریال تهیه و بین ادارات منابع طبیعی ۱۰ شهرستان استان توزیع شد.

وی با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره افزایش دمای هوا و وزش باد، از مردم، طبیعت‌دوستان و حافظان منابع طبیعی خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه آتش‌سوزی را از طریق سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان تأکید کرد: افراد غیرمتخصص از ورود به عملیات اطفای حریق خودداری کنند، زیرا رفتار آتش‌سوزی قابل پیش‌بینی نیست و عملیات باید توسط نیرو‌های آموزش‌دیده و دارای گواهینامه، با هماهنگی ستاد مدیریت بحران انجام شود.

شریفی‌پور با بیان اینکه از ابتدای خرداد تاکنون ۱۵ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان رخ داده است، افزود: در این مدت حدود ۶۶ هکتار از منابع طبیعی دچار حریق شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد حریق‌ها ۹۳ درصد و سطح خسارت ۸۳ درصد کاهش داشته است.

وی ایجاد آتش‌بُر در مناطق پرخطر، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی حریق، استقرار نیرو‌های امدادی در نقاط مستعد، به‌کارگیری دیده‌بانان و تجهیز یگان‌های عملیاتی را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها با همکاری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها اجرا شده و تاکنون نتایج مطلوبی در کاهش آتش‌سوزی‌ها داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۶۲ درصد مساحت استان را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، استمرار اقدامات پیشگیرانه و مشارکت مردم نقش مهمی در جلوگیری از وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان نیز با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آتش‌سوزی‌های منابع طبیعی، گفت: ورود افراد فاقد آموزش و تخصص به عملیات اطفای حریق می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

تحسین عزیزی اظهار کرد: اداره‌کل مدیریت بحران استانداری با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی، از ماه‌های گذشته برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی اطفای حریق را در دستور کار قرار داده و آموزش نیرو‌های عملیاتی با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: افزایش آگاهی عمومی نقش مهمی در کاهش آتش‌سوزی‌ها دارد و هرچه سطح آگاهی مردم بیشتر شود، وقوع حوادث و خسارت‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به فعالیت انجمن‌های زیست‌محیطی و نیرو‌های مردمی، از آنان خواست تنها افراد آموزش‌دیده و دارای تخصص در عملیات اطفای حریق مشارکت کنند تا از بروز تلفات انسانی جلوگیری شود.

عزیزی با یادآوری نزدیک شدن به سالگرد جان‌باختن سه نفر از فعالان مردمی در حادثه آتش‌سوزی کوه آبیدر سنندج، گفت: داغ این حادثه همچنان بر دل مردم کردستان باقی مانده و همه ما از وقوع آن متأثر هستیم.

وی ادامه داد: استاندار کردستان پیگیری‌های جدی را در قالب کارگروه فداکاران خدمت انجام داده است تا با فراهم شدن حمایت‌های لازم، از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و پیگیری اخذ ردیف‌های استخدامی از سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، بخشی از خدمات و فداکاری‌های این عزیزان مورد حمایت قرار گیرد.