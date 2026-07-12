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استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد از درمانمحوری به پیشگیریمحوری در مقابله با اعتیاد، خواستار تدوین طرحی عملیاتی و زمانبندیشده برای مقابله با این معضل اجتماعی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه پیشگیری باید به دغدغه اصلی تبدیل شود، اظهار کرد: ما باید با تشکیل کارگروهی تخصصی، نقش دستگاههای فرهنگی، تربیتی، رسانهها و انجمن اولیا و مربیان را در پیشگیری از اعتیاد به دقت بررسی کنیم. متاسفانه هنوز برای بسیاری، این مساله به عنوان یک تهدید جدی دیده نمیشود، در حالی که اعتیاد، سرمایههای انسانی استان و کشور را نشانه گرفته است.
وی با بیان اینکه درمان اعتیاد بسیار سخت و ناپایدار است، افزود: کسی که به مواد مخدر وابسته میشود، گاهی ۵۰ بار ترک میکند، اما دوباره به دام اعتیاد برمیگردد، زیرا این ماده برایش از آب، غذا و اکسیژن ضروریتر میشود. پس باید با استفاده از تجربههای دیگر استانها و کشورهای موفق، به سمت پیشگیری عملیاتی حرکت کنیم.
موالیزاده با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر درمان در مقابله با اعتیاد، گفت: ۸۰ درصد توان ما باید صرف پیشگیری شود و تنها ۲۰ درصد به درمان اختصاص یابد. متاسفانه اکنون در برخی موارد، عکس این رویه حاکم است. کاهش سن اعتیاد به دوران نوجوانی و حتی کمتر، یک زنگ خطر جدی است، زیرا اغلب با یک سیگار شروع میشود و این به دروازه ورود به اعتیاد تبدیل میشود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه نقش خانواده، آموزش و پرورش و رسانهها در آگاهسازی جامعه حیاتی است، تصریح کرد: ما باید با نوجوانان و جوانان مانند فرزندان خودمان رفتار کنیم. ایجاد فضاهای ورزشی، تفریحی و تربیتی و نیز بهرهگیری از ظرفیت مساجد، میتواند عاملی بازدارنده باشد. این کار، یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالتی انسانی و الهی است، چنانکه قرآن میفرماید هرکس نفسی را احیا کند، گویی همه بشریت را احیا کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با کشتار خشخاش و تولید مواد مخدر، بیان کرد: باید با کشاورزان نیز گفتوگو کنیم و آنها را از پیامدهای شوم این کار آگاه سازیم. امیدواریم با همگرایی و هماهنگی همه دستگاهها، بتوانیم گامهای مؤثری در مهار این آسیب اجتماعی برداریم.
موالیزاده، در ادامه تشییع باشکوه رهبر شهید را نماد قدرت ملی توصیف کرد و گفت: این حضور ۴۳ میلیونی، بدون نیاز به ترجمه و تحلیل، پیامآور عظمت امت اسلامی بود. دشمنان که با جنگافزارهای خود به نتیجه نرسیدهاند، امروز از این همبستگی و گفتمان فرامرزی به شدت هراس دارند. اگر دشمنان ادعا میکنند ابر قدرت هستند، ما ابر ملت هستیم.