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وزیر علوم به مناسبت شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت دانشجوی عزیز، ستوانسوم حامد دورای، دانشجوی مهندسی برق و از رزمندگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به جنوب کشور، موجب تأثر عمیق جامعه دانشگاهی شد. این دانشجوی متعهد و شجاع، همزمان در سنگر علم و دفاع از میهن حضوری پرافتخار داشت.
اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده محترم ایشان، همرزمان، استادان و دانشجویان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری