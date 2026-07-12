به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت شهادت دانشجوی دانشگاه هرمزگان در پی تجاوزات اخیر به کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت دانشجوی عزیز، ستوان‌سوم حامد دورای، دانشجوی مهندسی برق و از رزمندگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به جنوب کشور، موجب تأثر عمیق جامعه دانشگاهی شد. این دانشجوی متعهد و شجاع، هم‌زمان در سنگر علم و دفاع از میهن حضوری پرافتخار داشت.

اینجانب شهادت این فرزند برومند ایران را به خانواده محترم ایشان، همرزمان، استادان و دانشجویان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری