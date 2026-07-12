فرزاد شعبانی روز شنبه در بازدید از حوزه‌های آزمون‌های متوسطه دوم استان البرز با بیان اینکه ۴۸ هزار و ۷۰۰ دانش آموز پایه یازدهم و دوازدهم در امتحانات نهایی این استان شرکت دارند گفت: امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز شد و تا ۱۲ مرداد ماه ادامه پیدا می‌کند..