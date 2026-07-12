آغاز امتحانات نهایی بیش از ۴۸ هزار دانش آموز البرزی
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت :از امروز امتحانات نهایی دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم در ۲۶۰ مرکز آزمون این استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، فرزاد شعبانی روز شنبه در بازدید از حوزههای آزمونهای متوسطه دوم استان البرز با بیان اینکه ۴۸ هزار و ۷۰۰ دانش آموز پایه یازدهم و دوازدهم در امتحانات نهایی این استان شرکت دارند گفت: امتحانات نهایی دانش آموزان پایههای یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز شد و تا ۱۲ مرداد ماه ادامه پیدا میکند..
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: دانشآموزان و خانوادهها با آرامش خاطر در آزمونها شرکت کنند، زیرا همه دستگاههای مسوول برای اجرای مناسب این فرآیند پای کار هستند.