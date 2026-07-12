به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکی از برنامه‌های این سازمان برای سال جاری است.

به همین منظور، سازمان لیگ بسکتبال طی مکاتبه با ۱۰ تیمی که سال گذشته در لیگ برتر حضور داشتند و همچنین دو تیم راه یافته به این رقابت ها، از آنها خواست تا آمادگی خود را برای حضور در فصل جدید مسابقات اعلام کنند.

فصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر با حضور ۱۲ تیم آغاز شد که البته دو تیم پایش پارت شاهرود و پترونوین به لیگ دسته اول سقوط کردند و ۱۰ تیم استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، شهرداری گرگان، کاله مازندران، نفت آبادان، نفت زاگرس جنوبی جهرم، رعد پدافند، گلنور اصفهان، مهگل البرز و پاس کردستان در جدول مسابقات ماندگار شدند.

این ۱۰ تیم همراه با نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان که در پایان فصل گذشته لیگ حرفه‌ای با صعود به فینال، لیگ برتری شدند، ۱۲ تیمی هستند که سازمان لیگ بسکتبال آنها را به اعلام آمادگی رسمی برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر دعوت کرده است.

این تیم‌ها تا ۳۰ تیر فرصت دارند آمادگی خود به صورت رسمی به سازمان لیگ بسکتبال اعلام کنند.