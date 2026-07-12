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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: پیشبینیها نشان میدهد شرایط گرم تا حدود چهار هفته آینده در سطح کشور و استان بوشهر ادامه خواهد داشت و به همین دلیل، مصرف برق بهویژه در بخش خانگی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حشمتی افزود: افزایش مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه و تجهیزات صنعت برق وارد میکند و ضروری است مشترکان، بهویژه در بخش خانگی، با رعایت اصول مدیریت مصرف و استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.
وی از ثبت رکورد جدید مصرف برق در استان خبر داد و گفت: روز گذشته مصرف برق در استان بوشهر به هزار و ۹۴۰ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۳ مگاوات افزایش داشته و رکورد جدیدی را در مصرف برق استان به ثبت رسانده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه روند افزایشی مصرف در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، بیان کرد: اگر مردم در چهار هفته پیش رو در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند، میتوان با کمترین چالش، برق پایدار را برای همه مشترکان تأمین کرد.
حشمتی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف برق در روزهای گرم پیشرو، از مشترکان خانگی و صنوف خواست با کاهش مصارف غیرضروری و استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، به پایداری شبکه برق کمک کنند.
وی افزود: خاموش کردن کولرهای اضافی، تنظیم دمای سیستمهای سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و حفظ پایداری شبکه دارد.
حشمتی همچنین از صاحبان واحدهای صنفی و تجاری خواست با کاهش استفاده از وسایل سرمایشی غیرضروری، خاموش کردن ریسههای نوری و تجهیزات روشنایی پرمصرف، در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه افزایش مصرف در هفتههای آینده ممکن است فشار بیشتری بر تجهیزات صنعت برق وارد کند، گفت: در روزهای گذشته خروج موقت تعدادی از نیروگاههای کشور موجب بروز اختلال در شبکه شد که با تلاش متخصصان، این واحدها دوباره وارد مدار شدند.
وی بیان کرد: مشترکان برای اطلاع از زمانبندی احتمالی محدودیتهای برق میتوانند از طریق سامانه «برق من» و همچنین با مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق و وارد کردن شناسه قبض، از آخرین وضعیت برنامههای تأمین برق مطلع شوند. این متن، ادامه منطقی خبر قبلی است و بدون تکرار، توصیههای مدیریت مصرف و راههای اطلاعرسانی به مشترکان را پوشش میدهد.