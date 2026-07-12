گرمای هوا با وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر از فردا دوشنبه جنوب غرب خوزستان را فرا می گیرد. توده هوای گرم تا اواخر جمعه بیست و ششم تیر بر آسمان خوزستان مستقر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه طی امروز و دما‌های ۵۰ درجه و بالاتر از روز دوشنبه تا تا پایان هفته در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شمال و شمال شرق است.

همچنین در این ایام وزش باد (بویژه طی بعد از ظهرها)، در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شمالغربی بصورت متوسط تا نسبتاً شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ که برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

شمال خلیج فارس نیز تا پایان هفته مواج نسبتا مواج پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹.۷ و ایذه و رامشیر با دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۸ و کمینه دمای ۳۱ درجه سانتیگراد رسیده است.