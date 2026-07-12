پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفهای منزل، اماکن خصوصی و باغات خبر داد که در جریان تحقیقات به ۱۷ مورد سرقت در سطح این شهرستان اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین مهرعلیانن فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر اظهار کرد: با تلاش مأموران کلانتری ۱۳ گلدسته سارق حرفهای منزل، اماکن خصوصی و باغات در شهرستان اسلامشهر شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: در پی کسب اطلاع و گزارشات واصله مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت از منازل، اماکن خصوصی و باغات موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
مهرعلیان با اشاره به اقدامات انجام شده در این مأموریت، بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۳ گلدسته در اقدامی اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری سارق حرفهای در مخفیگاهش شدند، سارق دستگیرشده پس از انتقال به کلانتری در مرحله تحقیقات به ۱۷ فقره سرقت از منزل، اماکن خصوصی و باغات در سطح شهرستان اسلامشهر اعتراف کرد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی پلیسی از متهم، تأکید کرد: با هماهنگی مقام قضایی در خصوص بازرسی از مخفیگاه متهم، مأموران پس از بازرس از محل انواع لوازم سرقتی را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر، خاطرنشان کرد: با شناسایی مالباختگان و دعوت از آنها تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شکات و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.