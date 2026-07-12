پیشرفت ۹۷ درصدی سالن ۶ هزار نفری کرج
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز از بهرهبرداری سالن ۶ هزار نفری کرج در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح با پیشرفت ۹۷ درصدی و برخورداری از استانداردهای لازم، ظرفیت میزبانی رقابتهای بینالمللی را خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز گفت: ساخت این سالن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در حال حاضر پیشرفت آن به ۹۷ درصد رسیده است. این سالن با مساحت ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع فضای سرپوشیده، امکان برگزاری مسابقات بینالمللی را فراهم خواهد کرد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز همچنین از تدوین «اطلس هوشمند ورزش البرز» با شعار «هر ورزشکار یک پرونده الکترونیک» خبر داد و تصریح کرد: از مهمترین اهداف این اطلس، تشکیل پرونده الکترونیک کامل و بهروز ورزشکاران، تهیه بانک جامع قهرمانان و افتخارآفرینان و ثبت و معرفی آنها در میادین داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای ارائه گزارشهای لحظهای دقیق و قابل تحلیل، امکان استعدادیابی هدفمند بر اساس داده، شفافیت آماری، تسهیل برنامهریزی و سیاستگذاری، ارزیابی عملکرد هیئتها و شهرستانها با شاخصهای استاندارد و کاهش بروکراسی از طریق فرآیندهای هوشمند، سریع و کارآمد از دیگر دستاوردهای این طرح است.
رضایی همچنین به صدور سند سه مجموعه ورزشی استان نیز اشاره کرد و گفت: سند ورزشگاه شریعتی کرج پس از ۵۳ سال صادر شد. مساحت این مجموعه بیش از ۳۵ هزار مترمربع و ارزش آن بالغ بر سه همت است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز در پایان اضافه کرد: سند مجموعه ورزشی ایثار با مساحت بیش از ۲۴ هزار مترمربع و ارزش بیش از دو همت و مجموعه ورزشی بزرگخو کرج نیز با مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع و ارزش بالغ بر ۱۵۰۰ همت به اداره کل ورزش و جوانان البرز تحویل شده است.