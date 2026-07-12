لکه‌گیری، بهسازی روکش آسفالت و تعریض برخی از نقاط حادثه خیز محور زرین‌شهر ـ شهرکرد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان گفت: برای اجرای این طرح به طول ۸۰ کیلومتر بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

علیرضا بصیری افزود: این محور یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی استان اصفهان با چهارمحال و بختیاری است که در آن سالانه میلیون‌ها رفت و آمد می‌شود و به همین دلیل، ارتقای کیفیت مسیر و افزایش ایمنی آن در اولویت قرار گرفته است.

وی گفت: توسعه و نگهداری راه‌های مواصلاتی از مهم‌ترین برنامه‌های عمرانی شهرستان است.