نساجی با قهرمانی لیگ یک و کسب ۶۹ امتیاز، تنها یک سال پس از سقوط دوباره به لیگ برتر بازگشت؛ در مقابل، شاهین نوشهر پس از یک فصل پرحاشیه به لیگ دسته دوم سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نساجی مازندران با کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال کشور، بازگشتی مقتدرانه به لیگ برتر را جشن گرفت و تنها یک فصل پس از سقوط، دوباره به جمع ۱۸ تیم برتر فوتبال ایران پیوست.

در هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال، نساجی مازندران در ورزشگاه شریعتی کرج با نتیجه یک بر صفر فرد البرز را شکست داد تا با توجه به توقف مس شهربابک، قهرمانی خود را یک هفته زودتر از پایان مسابقات قطعی کند.

تک‌گل این دیدار را صادق بوصبیح در دقیقه ۳۵ با شوتی از پشت محوطه جریمه به ثمر رساند؛ گلی که نخستین جام دوران سرمربیگری رضا عنایتی با نساجی را رقم زد.

نساجی با این پیروزی ۶۹ امتیازی شد و اختلاف خود را با نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده به چهار امتیاز رساند تا قهرمانی لیگ یک و صعود به لیگ برتر را قطعی کند.

بازگشت سریع نساجی به لیگ برتر، نتیجه عملکرد باثبات این تیم در طول فصل و مدیریت مناسب در هفته‌های سرنوشت‌ساز بود؛ اتفاقی که بار دیگر هواداران پرشور این تیم را به حضور در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی کشور امیدوار کرد.

در سوی دیگر، فوتبال مازندران یک خبر تلخ نیز داشت. شاهین نوشهر که فصلی پرحاشیه را پشت سر گذاشت، با سقوط به لیگ دسته دوم، سهمیه ارزشمند استان در لیگ دسته اول را از دست داد.

تغییر مالکیت، جابه‌جایی سه سرمربی در طول فصل، مشکلات مدیریتی، نتایج ضعیف نیم‌فصل دوم و نداشتن ثبات فنی از مهم‌ترین عواملی بود که در نهایت به سقوط شاهین نوشهر انجامید.

کارشناسان معتقدند این تیم از ابتدای فصل با مشکلات ساختاری و مدیریتی روبه‌رو بود و مجموعه این عوامل باعث شد یکی از نمایندگان فوتبال مازندران نتواند جایگاه خود را در لیگ یک حفظ کند.

گزارش از ایوب رضوانی