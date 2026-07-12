فرماندار مرند گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان در سال جاری ۲۵۸ میلیارد تومان تعیین شد و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، زاهد محمودی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مرند با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای عمرانی اظهار کرد: علاوه بر این اعتبارات ملی پروژه‌های شهرستان نیز به‌صورت جداگانه تأمین می‌شود که رقم آن افزون بر هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در قالب ردیف‌های ملی به پروژه‌های مختلف اختصاص خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گفت: اولویت اصلی در تخصیص اعتبارات، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری از طرح‌هایی است که نقش مؤثری در توسعه شهرستان و ارتقای خدمات به شهروندان دارند.

محمودی سه طرح مهم شهرستان را احداث بیمارستان جدید مرند، اجرای طرح آبرسانی و توسعه تأسیسات فاضلاب شهر مرند عنوان کرد و افزود: برای احداث بیمارستان جدید مرند ۶۲۰ میلیارد تومان، برای طرح آبرسانی به مرند ۱۰۰ میلیارد تومان و برای ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر مرند ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی شهرستان به شمار می‌روند.

وی گفت: در این نشست اعتبارات پیشنهادی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان مرند برای سال ۱۴۰۵ به‌صورت کارشناسی بررسی شد و پس از ارائه دیدگاه‌های تخصصی اعضا، به تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رسید.