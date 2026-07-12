رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بازدید سرزده از بیمارستان شهید بهشتی تفت، از روند ارائه خدمات درمانی و پیشرفت طرح‌های عمرانی این مرکز بازدید کرد و از تکمیل قریب‌الوقوع طرح‌های اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان خبر داد.

طرح‌های اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان تفت به‌زودی تکمیل می‌شود

طرح‌های اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان تفت به‌زودی تکمیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود نوری‌شادکام در این بازدید ضمن دیدار با پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان در خدمت‌رسانی به بیماران و بر حمایت دانشگاه از توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان تفت تأکید کرد.

وی با اشاره به طرح‌های در حال اجرای بیمارستان اظهار داشت: یکی از طرح‌های ارزشمند این مرکز، احداث مهمانسرای خیرساز در قالب هشت واحد اقامتی است که برای اسکان همراهان بیمارانی که از خارج استان به بیمارستان مراجعه می‌کنند، در دست ساخت قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد همچنین از واحد دندانپزشکی بیمارستان بازدید کرد و گفت: ارائه بخش عمده‌ای از خدمات دندانپزشکی به صورت دولتی، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند دسترسی مردم به خدمات تخصصی با هزینه مناسب را افزایش دهد.

نوری‌شادکام با بیان اینکه طرح‌های اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی تفت حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: بخش عمده عملیات اجرایی این دو طرح به پایان رسیده و تنها تأمین بخشی از منابع مالی برای تکمیل آنها باقی مانده است.

وی تصریح کرد: مقرر شد با هماهنگی‌های لازم، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها تأمین شود تا اورژانس و آزمایشگاه جدید بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند و مردم شهرستان تفت از خدمات درمانی گسترده‌تر و باکیفیت‌تر بهره‌مند شوند.