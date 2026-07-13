به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: در پی شکایت‌های مردمی در سامانه سیمبا، از ابتدای امسال تاکنون، ۲ هزار و ۱۵۰ عملیات بازرسی در حوزه کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی، در قالب گشت‌های مشترک سازمان جهاد کشاورزی با همراهی اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صمت گیلان انجام و ۲۱۵ مورد تخلف ثبت شد.

وی افزود: گران‌فروشی، کم فروشی، قاچاق و احتکار کالا موضوع پرونده تخلفات این حوزه به ارزش حدود ۴ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال در این مدت ثبت و به تعزیزات حکومتی گیلان ارسال شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی یا سیمبا برای بالا بردن سرعت عمل رسیدگی به پرونده‌های تخلف صنفی فعال است، گفت: مردم می‌توانند شکایات خود در حوزه گران‌فروشی، کم فروشی و دیگر موارد تخلف در خصوص عرضه کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی را از طریق https://ba۱۲۴.ir اعلام کنند.

محمدی افزود: در این سامانه، همه دستگاه‌های عضو کمیته اقدام مشترک شامل اتاق اصناف، صمت، بهداشت، تعزیرات و جهاد کشاورزی گزارش‌ها را ثبت می‌کنند که در نهایت برای اقدام قانونی به تعزیرات ارجاع داده می‌شود.