جمعی از کوهنوردان هیئت کوهنوردی رودشت لردگان و شهرستان بروجن در یک برنامه مشترک به قله کلونچین مرتفع‌ترین قله استان چهارمحال و بختیاری صعود کردند.

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: قله کلونچین با ارتفاع ۴ هزارو ۲۲۱ متر از سطح دریا یکی از قلل شاخص طرح ملی سیمرغ، در شهرستان کوهرنگ واقع شده و در میان رشته‌کوه زاگرس، از جایگاه ویژه‌ای در کوهنوردی کشور برخوردار است.

حسین زمانی افزود: این صعود در فضایی سرشار از همدلی، روحیه ورزشی و همبستگی میان کوهنوردان دو شهرستان انجام شد.