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دشمن تروریست آمریکایی صهیونی بامداد امروز نقاطی را در مناطق ساحلی استان بوشهر مورد هجوم تجاوزکارانه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ به گفته یک منبع آگاه از ساعت ۲:۵۵ دقیقه بامداد امروز صداهای انفجاری در شهر بوشهر شنیده میشد که این صداها تقریباً تا ساعت ۴ بامداد ادامه داشت.
دشمن در شهر بوشهر با ۷ پرتابه مناطقی را هدف قرار داد.
در شهرستان دیر ۵ پرتابه و در عسلویه ۴ پرتابه شلیک کرد .
به گفته معاون سیاسی، امنیتی اجتمایع استاندار بوشهر این حملات تجاوزکارانه تلفاتی در پی نداشته است.
همچنین اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم گفت: برخلاف خبرهای فضای مجازی؛ تاکنون صدای هیچ انفجاری در این بندر شنیده نشده است
انفجاری در روستای شاه عبدالله در جنوبیترین نقطه استان خوزستان و در ورودی شهرستان دیلم و استان بوشهر گزارش شده که تلفاتی نداشته است.