مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای و خانواده ایشان، با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مردم ولایی مراغه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و خانواده ایشان و شهدای جنگ تحمیلی سوم، با سخنرانی، شعر، مداحی و مرثیه، بر ادامه راه امام شهیدان و تداوم راه مقاومت تاکید کردند.

فرمانده سپاه عاشورا در این مراسم گفت: این ملت مبعوث شده تا گرفتن انتقام خون قائد شهید و نابودی استکبار جهانی در میدان حضور خواهند داشت.

سردار اصغر عباسقلی زاده افزود: برای رسیدن به راه و اهداف شهدا و امامان انقلاب لازم است رهنمود‌های ایشان به قانون تبدیل و اجرایی شود.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن رهنمود‌های رهبر انقلاب، ایران اسلامی به سوی پیشرفت، تعالی و اقتدار پیش خواهد رفت.

فرمانده سپاه عاشورا افزود: پیام امروز رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مسیر را برای ادامه راه انقلاب و خونخواهی امام شهید و شهدای ایران اسلامی ترسیم کرد.

سردار عباسقلی زاده گفت: تداوم حضور حماسی مردم در صحنه خیابان، فتنه‌های دشمنان برعلیه کشور مان را خنثی خواهد کرد. امروز مردم شجاع و غیرتمند ایران متحد و همدل برای دفاع از انقلاب در میدان حضور دارند.

سرهنگ یحیی حیدری، فرمانده سپاه ناحیه مراغه نیز در این مراسم گفت: مردم همیشه در صحنه این شهرستان در صحنه‌های دفاع از میهن انقلاب و و پشتیبانی از ولایت پیشگام هستند.

وی اضافه کرد: حضور پرشور گروه‌های مردمی در آیین تشییع قائد شهید امت نشان گواه ولایتمداری مردم مراغه است.