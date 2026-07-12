مردم شهرستان ورامین در یک‌صد و سی و سومین شب تجمع میدانی، با تبدیل پایداری به عادت روزمره، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های شهر ورامین در شب یک‌صد و سی و سوم، شاهد حضور پرشور مردمی بود که با اراده‌ای خلل‌ناپذیر، برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی گرد آمدند.

این حضور میدانی، فراتر از یک تجمع ساده، گواهی بر استواری ملتی است که پایداری را به سبک زندگی خود تبدیل کرده است. حاضران در این شب تجمع، با حضور در میدان، ثابت کردند که این مکان‌ها نه تنها نقاطی جغرافیایی، بلکه نماد‌های زنده مقاومت و گواه جاودانگی حق در برابر ظلم هستند.