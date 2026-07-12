کنتور‌های هوشمند در صورت رعایت نشدن الگوی مصرف، به‌صورت خودکار برق ادارات پرمصرف مازندران را قطع یا محدود می‌کند.



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گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به افزایش دمای هوا و مصرف برق در استان، از اجرای برنامه‌های جدید برای مدیریت بار شبکه در بخش اداری خبر داد و گفت: همزمان با اوج‌گیری گرما، پایش لحظه‌ای مصرف برق ادارات از طریق سامانه‌های هوشمند و بازرسی‌های میدانی در سراسر استان تشدید شده است تا از بروز اختلال در شبکه برق جلوگیری شود.

حسینی کارنامی افزود: بر اساس مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در ساعات اداری مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد کاهش دهند و در ساعات غیراداری نیز با خاموش کردن تجهیزات غیرضروری، دست‌کم ۷۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر برخورد بدون اغماض با ادارات پرمصرف ادامه داد: کنتور‌های هوشمند نصب شده در ساختمان‌های اداری، در صورت عبور از سقف تعیین‌شده مصرف، به شکل خودکار نسبت به محدودسازی یا قطع برق اقدام می‌کند و نیازی به مداخله حضوری نخواهد بود.

او گفت: اداراتی که ضوابط مدیریت مصرف را رعایت نکنند، علاوه بر اعمال محدودیت یا قطع انشعاب، به مراجع ذی‌ربط معرفی شده و اسامی آنها نیز برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر خواهد شد.

حسینی کارنامی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: ادارات باید بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت بی‌توجهی به این الزام قانونی، مشمول جرایم پیش‌بینی‌شده خواهند شد.





مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران هدف از اجرای این برنامه‌ها را حفظ پایداری شبکه، تأمین برق پایدار برای مشترکان و مدیریت مصرف در روز‌های اوج بار عنوان کرد.