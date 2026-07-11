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تمرین تیم فوتبال امید کشورمان با تمرکز روی اصول تهاجمی و نحوه گردش توپ در ترکیه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین تیم فوتبال امید ایران شامگاه شنبه در کمپ تمرینی شهر کایسری ترکیه برگزار شد.
در ابتدای تمرین، حسین عبدی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و ضمن تشریح برنامههای فنی، درباره ایدههای تاکتیکی خود برای دیدار تدارکاتی پیشرو توضیحاتی ارائه کرد.
سرمربی تیم امید با تأکید بر ارائه فوتبالی مبتنی بر مالکیت توپ، بازیسازی از خطوط عقب و فوتبال تهاجمی، از شاگردانش خواست با اجرای دقیق وظایف فردی و تیمی، تفکرات کادر فنی را در زمین پیاده کنند.
بازیکنان سپس زیر نظر کادر فنی، آخرین برنامههای تاکتیکی مربوط به بازیسازی، گردش توپ، جابهجایی در فاز هجومی و انتقال سریع از دفاع به حمله را مرور کردند. اجرای الگوهای مختلف حمله و هماهنگی خطوط مختلف تیم نیز بخش دیگری از تمرین امروز بود.
در پایان، ملیپوشان امید برای ریکاوری، راهی حوضچه یخ شدند تا روند بازتوانی عضلات خود را پس از تمرین پشت سر بگذارند.
تیم فوتبال امید فردا یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۸ به وقت تهران به مصاف تیم بزرگسالان کایسریاسپور ترکیه میرود.