نمایشگاه «میراث ایرانی و نوآوری آینده» از ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در ژنو افتتاح شد و با محوریت معرفی میراث فرهنگی و هنر ایران و پیوند آن با خلاقیت، نوآوری، دانش سنتی و مالکیت فکری برگزار شد. این رویداد به میزبانی WIPO و با مشارکت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و طی یک هفته، مجموعه‌ای از فرش‌های دستبافت و آثار هنر‌های سنتی و صنایع دستی ایران از جمله خاتم‌کاری، میناکاری، منبت‌کاری و سنگ‌تراشی را به مخاطبان بین‌المللی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه «میراث ایرانی و نوآوری آینده» از ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در ژنو افتتاح شد و با محوریت معرفی میراث فرهنگی و هنر ایران و پیوند آن با خلاقیت، نوآوری، دانش سنتی و مالکیت فکری برگزار شد. این رویداد به میزبانی WIPO و با مشارکت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، وزارت دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و طی یک هفته، مجموعه‌ای از فرش‌های دستبافت و آثار هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران از جمله خاتم‌کاری، میناکاری، منبت‌کاری و سنگ‌تراشی را به مخاطبان بین‌المللی معرفی کرد.

سخنرانی مقامات ایرانی در افتتاحیه

در این رویداد، علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، درباره اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران در عرصه بین‌المللی سخنرانی کرد. همچنین قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اهمیت شناخت هنر از نزدیک، بر ضرورت ارتباط مستقیم با هنرمندان و مشاهده کارگاه‌ها و فرایند خلق آثار تأکید کرد؛ رویکردی که امکان درک عمیق‌تر ارزش، اصالت و جایگاه هنر ایرانی را فراهم می‌کند.

حضور تلفیق هنر و بازدید مدیر آسیای WIPO



خانه درجه یک صنایع دستی تلفیق هنر نیز با ارائه مجموعه‌ای از آثار ارزشمند، از جمله آثار قلمزنی، زربفت و دیگر آثار ظریف هنری، در این نمایشگاه حضور داشت. در جریان نمایشگاه، اندرو مایکل اونگ، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت فکری، از آثار ارائه‌شده توسط مجموعه بازدید کرد. در این بازدید، هنر زربفت به‌عنوان یکی از گنجینه‌های ارزشمند هنر ایرانی مورد توجه قرار گرفت و سید مرتضی مرتضوی، مدیرعامل خانه درجه یک صنایع دستی تلفیق هنر، درباره روند احیا، معرفی و توسعه دانش و اطلاعات مرتبط با این هنر توسط مجموعه توضیحاتی ارائه کرد.

گامی در مسیر فعالیت‌های بین‌المللی

حضور خانه درجه یک صنایع دستی تلفیق هنر در این رویداد، گامی دیگر در مسیر فعالیت‌های بین‌المللی مجموعه برای معرفی هنرهای اصیل ایرانی و ایجاد ارتباط میان میراث فرهنگی، دانش سنتی، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت‌های حوزه مالکیت فکری به شمار می‌رود؛ مسیری که معرفی و حفظ هنرهایی مانند زربفت و ایجاد شناخت بیشتر نسبت به ارزش فرهنگی و هنری آنها را نیز دنبال می‌کند.

خانه درجه یک صنایع دستی تلفیق هنر از حضور و همراهی علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، دکتر عبدالله مهاجر دارابی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، و دکتر سید حامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و همچنین همکاری آنان در فراهم‌شدن زمینه حضور این مجموعه در نمایشگاه «میراث ایرانی و نوآوری آینده» قدردانی می‌کند.