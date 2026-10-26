به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدتقی ادهم، مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان، گفت:هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» نام‌گذاری شده است.

وی افزود: در این هفته، ۵۰۰ رزمایش با هدف ارتقای تاب‌آوری و استمرار خدمات برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در کاهش آسیب‌پذیری‌ها، ارتقای آمادگی و تداوم خدمات ضروری، سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهی عمومی را از موضوعات مهم این حوزه برشمرد.

ادهم با اشاره به گسترش فضای مجازی و اهمیت آگاهی‌بخشی در زمینه انتشار و تولید اخبار، سواد رسانه‌ای را از مباحث مهم پدافند غیرعامل برشمرد و گفت: برنامه‌هایی در سطوح مختلف و برای اقشار مردم با هدف ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهی عمومی برگزار می‌شود.