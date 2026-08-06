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واژگونی یک دستگاه خودروی امویام در محور میامی ـ شاهرود، یک کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حادثه حوالی ساعت ۱۴ امروز در کیلومتر ۴۵ محور میامی به شاهرود رخ داد؛ پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلالاحمر از پایگاه شهدای میامی به همراه عوامل اورژانس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی به حادثهدیدگان را آغاز کردند.
بر اساس اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان، یک نفر از مصدومان توسط هلالاحمر و چهار نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز در صحنه حادثه جان باخت.
عملیات امدادرسانی و ایمنسازی محل حادثه پس از رسیدگی به حادثهدیدگان به پایان رسید.