\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u062c\u0627\u062c\u06cc\u0645\u200c\u0628\u0627\u0641\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631 \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u062d\u0627\u0635\u0644 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0646\u062c \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0637\u0627\u0631\u0645\u06cc\u060c \u0646\u0633\u0644 \u0628\u0647 \u0646\u0633\u0644 \u062d\u0641\u0638 \u0648 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n