۶۴درصد فارغ التحصیلان دانشگاه ملی مهارت در سال اول، جذب بازار کار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رئیس دانشگاه ملی مهارت در سفر استانی به خراسان شمالی، ضمن بازدید از آموزشکده دختران بجنورد (انقلاب اسلامی)، کارگاه دوخت این مرکز را افتتاح کرد.

غلامرضا زمانی گفت: ۶۴درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه در سال اول، جذب بازار کار می شوند.

وی گفت: در خراسان شمالی، سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در پنج آموزشکده مهارت مشغول به تحصیل اند و درصدد افزایش آن به بیش از چهارهزار نفر هستیم.

اخیراَ وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برای فارغ التحصیلان هفت رشته‌ این دانشگاه، پروانه اشتغال اصلی صادر می کنند.