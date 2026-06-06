‌مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج ۱۴۰۵ اعلام کرد: تا پایان روز ۱۵ خرداد، ۱۰ هزار و ۸۵۰ نفر از حجاج ایرانی به میهن بازگشته‌اند و با اجرای طرح انتقال مستقیم چمدان‌ها از هتل به هواپیما، صف‌های انتظار حذف و خروج حجاج تسهیل شده است.

بازگشت حدود ۱۱ هزار نفر از حجاج ایرانی به میهن بازگشت حدود ۱۱ هزار نفر از حجاج ایرانی به میهن بازگشت حدود ۱۱ هزار نفر از حجاج ایرانی به میهن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، شیرزاد پوش‌پاس مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج ۱۴۰۵ با تشریح روند عملیات بازگشت حجاج، افزود: از ابتدای عملیات بازگشت زائران در ۱۱ خرداد، ۴۷ پرواز از فرودگاه جده به مقصد شهر‌های تهران، مشهد، گرگان، شیراز و زاهدان انجام شده است.

* تسهیل خروج با حذف تحویل بار در فرودگاه

آقای پوش پاس با اشاره به اجرای طرح نوین خدماتی برای رفاه زائران گفت: در این طرح، کارت پرواز حجاج پیش از اعزام در هتل صادر و چمدان‌ها توسط شرکت حمل‌ونقل از سالن انتظار هتل تحویل گرفته شده و مستقیماً به هواپیما منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: با این اقدام، حجاج (به‌ویژه سالمندان) بدون نیاز به حمل بار و ایستادن در صف‌های طولانیِ پذیرش، پس از ورود به فرودگاه مستقیماً به سمت گیت گذرنامه هدایت می‌شوند.

* زمان‌بندی و توصیه‌های ضروری

‌مسئول فرودگاه جده در ستاد عملیات حج گفت: عملیات انتقال زائران از فرودگاه جده با انجام آخرین پرواز در بامداد ۲۴ خرداد پایان می‌یابد.

آقای پوش پاس با یادآوری محدودیت در وزن بار زائران، گفت: زائران دقت کنند وزن هر جامه دان بیش از ۲۰ کیلوگرم نباشد.

وی افزود: قرار دادن آب زمزم، نوشابه و هرگونه مایعات در جامه دان‌های تحویلی به بخش بار ممنوع است و زائران باید از این اقدام خودداری کنند.

گفتنی است؛ کاهش مراحل اداری و حذف فرآیند تحویل بار در فرودگاه، موجب افزایش رضایتمندی در میان حجاج شده و روند خدمت‌رسانی در ایستگاه جده را روان‌تر کرده است.