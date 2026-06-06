منابع خبری گزارش دادند که دولت ترامپ فروش یک بسته تسلیحاتی به ارزش حدود ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شامل تجهیزات نظامی و مهمات به امارات و کویت را تصویب کرده است.

آمریکا، بیش از ۱۶ میلیارد دلار سلاح به امارات و کویت می‌فروشد

آمریکا، بیش از ۱۶ میلیارد دلار سلاح به امارات و کویت می‌فروشد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تارنمای دیفنس اکسپرس، بر اساس این گزارش، این بسته شامل هشت میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار برای امارات متحده عربی در چهار خرید جداگانه و هشت میلیارد دلار برای کویت است.

این گزارش می‌افزاید: امارات متحده عربی مجاز است ۱۰ سامانه ضد پهپاد پیشرفته «اف‌اس-ال‌آی‌دی‌اس» که قادر به شناسایی و انهدام پهپاد‌های کوچک است را با هزینه دو میلیارد و یکصد میلیون دلار از ایالات متحده خریداری کند.

بنا بر این گزارش، سایر اقلام این بسته تسلیحاتی برای امارات شامل ۴۰۰ فروند موشک هوابه‌هوای AIM-۱۲۰ به ارزش یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار، یک هزار و ۵۰۰ بمب کوچک هدایت‌شونده و یک هزار و ۲۰۰ بمب هوشمند به ارزش ۶۴۴ میلیون دلار و همچنین اجزای سامانه پدافندی تاد (THAAD) به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

در پایان این گزارش با اشاره به اینکه کویت نیز به نوبه خود، تائید خرید هشت رادار جدید «ال‌تی‌ای‌ام‌دی‌اس» (LTAMDS) به ارزش هشت میلیارد دلار را دریافت کرده، آمده است: این رادار‌ها اجزای کلیدی سامانه دفاع هوایی ارتقا یافته پاتریوت هستند؛ کویت در حال حاضر هشت سامانه پاتریوت PAC-۳ دارد و خریداری این رادار‌ها را برای ارتقای آنها در نظر گرفته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در اظهاراتی با اشاره به موضوع فروش بسته تسلیحاتی ۱۴ میلیارد دلاری به تایوان گفت که واشنگتن در حال بررسی امکان ارسال این بسته تسلیحاتی است.