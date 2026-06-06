برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در کویت و بحرین و فعال شدن سامانه پدافندی در این دو کشور خبر می دهند.

انفجار‌های‌‎مهیب و فعال‌شدن سامانه‌پدافندی در کویت و بحرین

انفجار‌های‌‎مهیب و فعال‌شدن سامانه‌پدافندی در کویت و بحرین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی شنیده شدن صدای این انفجارها آژیر هشدار در کویت به صدا در آمد.

ارتش کویت مدعی شد که سامانه پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات «موشکی و پهپادی » است.

بر اساس این گزارش، صدای انفجارها در کویت ناشی از رهگیری حملات با سامانه‌های پدافند هوایی این کشور است.

همزمان اخباری درباره حمله به بحرین نیز گزارش شده است. وزارت کشور بحرین اعلام کرده : آژیرهای خطر به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان می‌خواهیم که به نزدیکترین مکان امن بروند. برخی منابع از تعلیق پروازها در فروگاه کویت و بحرین گزارش می دهند. برخی رسانه‌ها نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر می‌دهند.