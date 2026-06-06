هزاران نفر از مردم آلبانی بار دیگر در اعتراض به طرح تفریحی ۴ میلیارد دلاری خانواده دونالد ترامپ به خیابان های تیرانا، پایتخت آمدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اعتراضات در آلبانی وارد ششمین روز خود شده است. " آلبانی فروشی نیست " شعار معترضان است.

طرح گردشگری جرد کوشنر، داماد و ایوانکا ترامپ، دختر ترامپ قرار است در نزدیکی تالاب حفاظت‌شده نارتا و منطقه جزیره سازان اجرا شود و نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی و اقتصادی ایجاد کرده است.

این طرح به یکی از موضوعات جنجالی سیاست داخلی آلبانی تبدیل شده و معترضان، دولت را متهم می‌کنند که برای تسهیل توسعه این پروژه، قوانین و محدودیت‌های زیست محیطی را نادیده گرفته است. برخی گروه‌ها حتی استعفای نخست‌وزیر را به دلیل تایید این طرح، خواستار شده‌اند.

با تشدید اعتراض‌ها به این پروژه، دادستانی آلبانی اعلام کرده که در حال بررسی ابعاد حقوقی این طرح و نحوه صدور مجوز‌های مربوطه است.