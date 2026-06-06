به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در قشم گفت: حدود ساعت دو و ۲۰ دقیقه بامداد یک نقطه در محدوده شهر سوزا قشم هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

این نقطه در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه هم هدف قرار گرفته و از آن زمان تخلیه شده بود.

هم اکنون برق و خطوط تلفن همراه این منطقه از قشم قطع شده است که بنا به گفته مقامات محلی، ارتباطی با حمله امشب ندارد.

همچنین به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سیریک: حدود ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد امروز صدای چند انفجار در این شهرستان شنیده شد.

هنوز منابع رسمی درباره جزئیات حمله اظهار نظر نکرده‌اند.

ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) به این‌حمله اذعان کرده که اهدافی را در گروک سیریک و جزیره قشم بمباران کرده است.

ارتش آمریکا ادعا کرد: لحظاتی پیش، چهار پهپاد تهاجمی یک‌طرفه ایرانی را که به‌سمت تنگۀ هرمز پرتاب شده بودند، سرنگون کرده است که این پهپاد‌های تهاجمی تهدیدی فوری برای ترافیک دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و متعاقباً، نیرو‌های آمریکایی برای دفاع در برابر حملات بیشتر، به سایت‌های رادار نظارت ساحلی ایران در گروگ و جزیره قشم حمله کرده است.

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