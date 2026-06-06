فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا مدعی شد که به اهدافی در جزایر گوروک (سیریک) و قشم حمله و چهار پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سنتکام جمعه شب به وقت محلی در بیانیه‌ای مدعی شد: «لحظاتی پیش، نیرو‌های سنتکام چهار پهپاد تهاجمی یک‌طرفه ایران را که به سمت تنگه هرمز پرواز کرده بودند، سرنگون کردند.»

فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه ادعا کرد: «این پهپاد‌های تهاجمی تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه‌ای بودند.»

ارتش آمریکا با بیان ادعای «برای دفاع در برابر حملات بیشتر»، اعتراف کرد که نیرو‌های آمریکایی به سایت‌های رادار نظارتی ساحلی ایران در گروک و جزیره قشم حمله کرده‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه پیش از این نیز تصاویری از سفر برد کوپر فرمانده این نهاد به خاورمیانه منتشر و اعلام کرد که او در این سفر با مقام‌های ارشد بحرین، قطر، کویت و اردن دیدار کرده است.

به گفته سنتکام، کوپر همچنین با نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه دیدار و در مراسم انتقال فرماندهی ارتش مرکزی آمریکا شرکت کرده است.

نقض آتش بس از سوی مقامات و نظامیان آمریکایی و همچنین اعمال فشار و تحریم و تهدید جمهوری اسلامی ایران در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در پی دستیابی به توافق با تهران است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های دریایی و ربایش شناور‌های تجاری و نفت‌کش از سوی نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک‌های اخطارِ موشک قدیر و پهپاد‌های تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن‌های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸، دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

به دنبال این عملیات و عملیات‌های روز‌های گذشته، علاوه بر ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت‌ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر تهاجمی آبخاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.