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روزنامه دیولت آلمان در گزارشی از طرح آمریکا برای کاهش چشمگیر تجهیزات و تعداد نظامیانش در نیروی واکنش سریع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش دیولت آمده است: بر اساس اسناد افشاشده و گزارشهای متعدد، دولت دونالد ترامپ طرحی را برای کاهش چشمگیر تجهیزات و نیروهای نظامی اختصاصیافته به نیروی واکنش سریع ناتو در دست بررسی دارد.
این گزارش میافزاید: این طرح که در جلسهای محرمانه در مقر ناتو در بروکسل به مقامهای اروپایی ارائه شده، نگرانیهای جدی را در میان متحدان اروپایی که از تهدید فزاینده روسیه هراس دارند، برانگیخته است.
بر اساس این گزارش، کاهش نیروهای آمریکایی در نیروی واکنش سریع ناتو شامل خروج یک گروه رزمی ناو هواپیمابر، خروج تمامی زیردریاییهای مجهز به موشک کروز تاماهاوک، کاهش هواپیماهای سوخترسان هوایی از ۷۹ به ۶۳ فروند، کاهش جنگندههای اف-۱۶ و اف-۱۵ای از ۱۵۳ فروند به ۹۹ فروند و همچنین کاهش تعداد نامشخصی از هواپیمای ضدزیردریایی پی-۸ پوسایدون است.
در گزارش دیولت آمده است: این فشار از بالاترین سطح سیاسی آمریکا هدایت میشود چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها بر لزوم کاهش تمرکز نظامی آمریکا بر اروپا و افزایش توجه به رقابت با چین در آسیا تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، الکسوس گرینکویچ فرمانده عالی نیروهای متفقین اروپا در توجیه این اقدام گفته است: یک وابستگی ناسالم به نیروهای آمریکایی در مدل نیروهای ناتو وجود داشته است و متحدان اروپایی اکنون به اندازه کافی توانمند هستند تا سهم بیشتری از بار را خود حمل کنند.
گزارش دیولت همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای عضو ناتو میگویند هنوز تصویر روشنی از جزئیات این طرح و زمان اجرای آن ندارند و به دنبال شفافسازی بیشتر از سوی واشنگتن هستند، میافزاید: زمانبندی این طرح باعث تشدید نگرانیها شده است، زیرا مقامها و کارشناسان دفاعی در سراسر اروپا هشدار دادهاند که روسیه ممکن است دو تا سه سال آینده به یکی از اعضای ناتو حمله کند.
وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که شمار تیپهای رزمی ارتش این کشور در اروپا از چهار تیپ به سه تیپ کاهش یافته و سطح استقرار نیروها به میزان سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰ خورشیدی) بازگشته است؛ اقدامی که همزمان با فشار واشنگتن بر متحدان اروپایی به دلیل ممانعت آنان از ورود به جنگی که آمریکا علیه ایران، صورت میگیرد.
بر اساس گزارش کنگره آمریکا، هر تیپ رزمی بین چهار هزار تا چهار هزار و ۷۰۰ نیروی نظامی را شامل میشود. در این گزارش آمده است که این کاهش نیرو موجب «تعویق موقت» در استقرار نیروهای آمریکایی در لهستان شده است.
کاهش شمار تیپهای رزمی در اروپا نتیجه هفتهها گمانهزنی درباره کاهش نیروهای آمریکایی در این قاره و اصرار واشنگتن بر افزایش سرمایهگذاری متحدان اروپایی در حوزه دفاعی خود است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز بهنظر میرسد مصمم است متحدانی را که از جنگ تحت رهبری آمریکا علیه ایران حمایت نکردهاند یا در تامین نیروی حافظ صلح در تنگه راهبردی هرمز مشارکت نداشتهاند را تحت فشار قرار دهد.