به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از شبکه المیادین، صدای چند انفجار شدید در منطقه الصینیه در شمال غرب تکریت در استان صلاح الدین عراق شنیده شده است.

درحالی که برخی کاربران فضای مجازی از انهدام یک پهپاد که در حال نزدیک شدن به پالایشگاه بیجی بود، خبر می‌دهند، خبرگزاری المعلومه اعلام کرد که نیروی هوایی عراق، مخفیگاه یا محل تجمع عناصر گروه تروریستی داعش را بمباران کرده است.

هنوز ماهیت این انفجارها، اهداف و خسارت و یا تلفات آن نامعلوم است.