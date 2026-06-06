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حزب الله در دفاعی مقتدرانه جنگنده و پهپاد صهیونیستی را از آسمان لبنان فراری داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان در سی و یکم بیانیه خود از مقابله پدافندی با یک فروند جنگنده صهیونیستی در ساحل الزهرانی در جنوب لبنان خبر داد.
در بیانیه حزب الله آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتشبس و تجاوز دشمن اسرائیلی به حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶، با یک فروند موشک زمینبههوا با یک هواپیمای جنگی اسرائیلی در حریم هوایی ساحل زهرانی مقابله کردند.
حزب الله همچنین در بیانیهای دیگر از فراری دادن یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع "هرمس ۴۵۰ – زیک" در آسمان شهرک الشرقیّة خبر داد.
حزب الله در بیانیه جداگانه دیگر تاکید کرد: در دفاع از لبنان و ملت آن، و در پاسخ به نقض آتشبس و تجاوز دشمن اسرائیلی به حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲۲:۴۰ روز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶، با یک پهپاد اسرائیلی از نوع "هرمز ۴۵۰ – زیک" در آسمان شهرک "الشرقیه" با سلاحهای مناسب مقابله کردند که مجبور به عقب نشینی و فرار از این منطقه شد.
حزبالله لبنان همچنین از انجام ۳۲ عملیات علیه مواضع دشمن صهیونیستی، در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش، در بیست و چهار ساعت گذشته رزمندگان حزبالله لبنان با پهپادهای انتحاری و موشک، مواضع نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که سه افسر ارتش این رژیم در جنوب لبنان زخمی شدهاند که جراحت دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
روز پنجشنبه نیز رسانههای عبری از کشته شدن یک نظامی اسرائیلی و زخمی شدن چند نظامی دیگر در یک «رویداد امنیتی» در جنوب لبنان خبر داده بودند.