به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان در سی و یکم بیانیه خود از مقابله پدافندی با یک فروند جنگنده صهیونیستی در ساحل الزهرانی در جنوب لبنان خبر داد.

در بیانیه حزب الله آمده است: در دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس و تجاوز دشمن اسرائیلی به حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶، با یک فروند موشک زمین‌به‌هوا با یک هواپیمای جنگی اسرائیلی در حریم هوایی ساحل زهرانی مقابله کردند.

حزب الله همچنین در بیانیه‌ای دیگر از فراری دادن یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع "هرمس ۴۵۰ – زیک" در آسمان شهرک الشرقیّة خبر داد.

حزب الله در بیانیه جداگانه دیگر تاکید کرد: در دفاع از لبنان و ملت آن، و در پاسخ به نقض آتش‌بس و تجاوز دشمن اسرائیلی به حریم هوایی لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲۲:۴۰ روز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶، با یک پهپاد اسرائیلی از نوع "هرمز ۴۵۰ – زیک" در آسمان شهرک "الشرقیه" با سلاح‌های مناسب مقابله کردند که مجبور به عقب نشینی و فرار از این منطقه شد.