یاسمین انصاری در پیامی با اشاره به خوابیدن‌های مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دفتر کار رسمی خود در کاخ سفید، تاکید کرد که او باید برکنار شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده ایرانی‌تبار کنگره آمریکا در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: دونالد ترامپ امروز دوباره چندین بار در دفتر کار رسمی خود در کاخ سفید به خواب رفت.

خانم انصاری افزود: به همین دلیل است که من خواستار اجرای اصلاحیه بیست و پنجم قانون اساسی شده‌ام و ده‌ها نفر از همکارانم نیز همین کار را کرده‌اند.

یاسمین انصاری با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ بیمار است و باید از سمت خود برکنار شود، خاطرنشان کرد: این یک بحران امنیت ملی است.

برخی ویدئو‌های منتشر شده تصاویری از ترامپ را در جریان رویداد‌های کاخ سفید در حالت خواب نشان می‌دهد و همین امر گمانه‌زنی‌ها در مورد سلامتی او را افزایش داده است.

در جلسه کابینه که در ماه دسامبر (آذر) برگزار شد، در حالی که هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی آمریکا از سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس جمهور و از کابینه او به عنوان بهترین کابینه‌ای که تاکنون تشکیل شده بود، تعریف می‌کرد، به نظر می‌رسید که ترامپ در حال چرت زدن است و به سختی چشمانش را باز نگه می‌دارد.

پس از جلسه در دفتر بیضی شکل در ماه نوامبر (آبان)، روزنامه واشنگتن پست چندین ویدئو را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که ترامپ تقریباً ۲۰ دقیقه برای باز نگه داشتن چشمانش تقلا کرده است.

موضوع چرت زدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در جلسات کابینه در حالی توجهات را به خود جلب کرده که خود او در هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به جو بایدن رئیس جمهور سلف خود به خاطر خوابیدن در محل کار حمله کرد و حتی به او لقب «جو خواب آلود» داد.

او در یک گردهمایی انتخاباتی در سپتامبر ۲۰۲۴ گفت: «وقتی دوربین‌ها در حال گرفتن تصاویر هستند، چطور می‌توان خوابید؟»

ترامپ سپس به اندرو شولتز پادکستر آمریکایی گفت: شما هرگز مرا در حال خواب جلوی دوربین نخواهید دید.