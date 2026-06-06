به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: حمله هوایی دشمن اسرائیلی به شهرک «زبدین» در شهرستان نبطیه، منجر به شهادت ۵ نفر از جمله یک زن و یک امدادگرِ «جمعیت الرساله» شد. در این حمله ۲ نفر دیگر مجروح شدند که یکی از آنها از امدادگران «پیشاهنگان الرساله» است.

رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود یک مدرسه در شهر «حاصبیا» در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای خود قرار داد.

خبرنگار المیادین در این باره گزارش داد: در پی حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در شهرک «برگز» در شهرستان حاصبیا در جنوب لبنان، این مدرسه دچار آتش‌سوزی شد.

جنگنده‌های صهیونیستی عصر جمعه هم روستای القطرانی در جنوب لبنان را بمباران کردند که در نتیجه آن، یک نفر شهید و ۹ تن دیگر زخمی شدند.

همچنین، هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی در دو نوبت، شهرک میفدون در شهرستان نبطیه را بمباران کردند.

شهرک دیرالزهرانی- النبطیه در جنوب لبنان هدف دو حمله پیاپی جنگنده‌های صهیونیستی قرار گرفت.

جنگنده‌های صهیونیستی همچنین شهرک الریحان در منطقه جزیان در جنوب لبنان را بمباران کردند.