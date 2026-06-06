ادعای الجزیره: روادید ۱۵ نفر از کاروان تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است
شبکه الجزیره از صادرنشدن روادید آمریکا برای ۱۵ نفر از کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما
، در حالی که ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از مقام رسمی کاخ سفید اعلام کرد که روادید بازیکنان تیم ملی ایران برای حضور در امریکا و شرکت در جام جهانی صادر شده است، خبر جدیدی در این خصوص اعلام شد.
شبکه الجزیره پس از تحلیل شرایط تیم ملی فوتبال ایران و تنشهای سیاسی بین جمهوری اسلامی و کاخ سفید، خبر داد که مطلع شدهاند دولت آمریکا به ۱۵ نفر از اعضای کادرفنی و اجرایی تیم ملی روادید نداده و دلیل این موضوع هنوز مشخص نیست.
این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این خبرها اعلام کرده همچنان در حال پیگیری موضوع روادید است و تا فردا نتیجه را اعلام خواهد کرد.