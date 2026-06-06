به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی گارد ساحلی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی ماهیگیری با پرچم این کشور در سواحل شبه جزیره کریمه در دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته است و در جریان این حمله یک نفر کشته و چهار نفر نیز مجروح شده‌اند.

در بیانیه فرماندهی گارد ساحلی ترکیه آمده است: در تاریخ پنجم ژوئن ۲۰۲۶ (جمعه ۱۵ خرداد)، اطلاعاتی مبنی بر حمله به کشتی ماهیگیری با پرچم ترکیه در دریای سیاه دریافت شد.

این بیانیه می‌افزاید: در نتیجه این حمله، کشتی ماهیگیری آسیب دیده غرق شد و کشتی ماهیگیری دیگری که در همان نزدیکی قرار داشت، به سرعت پنج ماهیگیر این کشتی را نجات داد، اما یکی از ماهیگیران زخمی که وضعیت وخیمی داشت، جان خود را از دست داده است.

در پایان بیانیه فرماندهی گارد ساحلی ترکیه آمده است که چهار ماهیگیر مجروح و جسد فرد فوت شده در ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه (به وقت محلی) تحویل نیروی گارد ساحلی ترکیه شده و پس از انتقال آنها به بندر «اینه‌بلو» اقدامات پزشکی برای مداوای آنها آغاز شده است.

جمعه 8 خرداد نیز یک کشتی باری متعلق به یک شرکت ترکیه‌ای در آب‌های دریای سیاه هدف یک حمله پهپادی قرار گرفت و دو کشته و زخمی برجا گذاشت.