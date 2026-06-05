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«یوری اوشاکوف» دستیار کاخ کرملین میگوید: آمریکا بیشتر بر روی شرایط پیرامون ایران متمرکز شده و موضوع اوکراین به حاشیه رفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اوشاکوف در سخنانی در مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ ۲۰۲۶ گفت: «شاید آمریکاییها بیشتر درگیر بحران ایران هستند و مسائل مربوط به اوکراین ما به جایگاه دوم تنزل یافته است.»
او افزود که آمریکا با فاصله گرفتن از موضوع اوکراین نشان میدهد که از همان ابتدای درگیری در کنار کدام طرف قرار داشته است.
دستیار کاخ کرملین همچنین گفت که هرچند تماسهایش با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا و «جارد کوشنر» مشاور و داماد رئیسجمهور آمریکا را علنی نکرده اما چنین تماسهایی وجود داشته است.
اوشاکوف در ادامه اظهار داشت که ارتباطات میان روسیه و آمریکا همچنان ادامه دارد اما امکان صحبت کردن درباره جزئیات آنها وجود ندارد.
او افزود که مذاکرات میان نمایندگان روسیه و آمریکا عمدتا از طریق تماسهای تلفنی انجام میشود.
مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ ۲۰۲۶ از ۳ تا ۶ ژوئن برگزار میشود و خبرگزاری ریا نووستی شریک رسانهای اصلی این رویداد است.