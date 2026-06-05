حماسه ایستادگی و استقامت مرزداران مقاوم میهن در آذربایجان غربی به فصل نود و هفتم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معابر و میادین شهرهای استان بلند قامت آذربایجان غربی باردیگر شاهد حضور حماسی و دشمن شکن مردمی بود که برای تجدید میثاق با آرمان‌های خمینی کبیر، امام شهید و شهدای گلگون کفن میهن گرد هم آمدند.

مرزداران ایران اسلامی در آذربایجان غربی در نود و هفتمین شب از شب‌های پایداری و پاسداری ازوطن با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

شرکت کنندگان دراین تجمعات ضمن حمایت قاطع خود از نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه تهدید و توطئه‌های دشمنان اعلام کردند.